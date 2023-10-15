شاركت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية في الحملة الشعبية لدعم الوضع الإنساني في غزة، والتي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة بمشاركة العديد من الجمعيات الخيرية الكويتية، وبموافقة من وزارة الشؤون.



وقال رئيس مجلس إدارة «الوقف الإنساني» د.نصار العبد الجليل في تصريح صحافي، إن مشاركة الجمعية تأتي في إطار دعمها الإغاثي لسكان قطاع غزة جراء الاعتداءات الأخيرة التي أدت إلى استشهاد نحو 2000 شخص وإصابة الآلاف ونزوح نحو 300 ألف شخص إلى مدارس الأونروا والأمم المتحدة. وأوضح العبد الجليل أن الحملة تأتي في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة يعيشها أهل غزة، في ظل أعباء معيشية متزايدة جعلت نصف سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وسط حصار مستمر أدى إلى تدهور أوضاع القطاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، والحملة تستهدف إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المتضررين، وتشتمل على توفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية.