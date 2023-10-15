في إطار التزامها ببرنامجها الرائد في المسؤولية الاجتماعية، وحرصا منها على صحة الموظفين، أطلقت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، حملة شاملة ومشتركة في شهر أكتوبر، بهدف التوعية حول سرطان الثدي والصحة النفسية.



وتسلط الحملة التوعوية الضوء على التزام Ooredoo المتواصل برعاية موظفيها على المستوى الشخصي ومن خلال مجموعة من المبادرات الواسعة، انطلقت الشركة في مسيرة لزيادة الوعي والمعرفة ولتقديم جميع أشكال الدعم لقواها العاملة. ونظرا لأهمية الصحة النفسية، تشمل حملة «عش بصحة» من Ooredoo هذا الجانب أيضا، لكونه جزءا لا يتجزأ من الرفاهية الشاملة للفرد، وهذا ما تدركه الشركة وتعي ضرورة التعامل معه بفاعلية، بهدف مواجهة الصور النمطية حول تحديات الصحة النفسية، داعية إلى إجراء نقاشات مفتوحة وتوفير الدعم للموظفين الذين قد يحتاجونه، مع تعزيز بيئة عمل تولي اهتماما متكاملا، لا يقتصر على الصحة البدنية فحسب، بل والصحة النفسية أيضا. كما اعتمدت Ooredoo الكويت نهجا مبتكرا لتحقيق هذه الغاية، حيث قامت بتصميم مساحات مكاتبها لتشمل رسائل تحفيزية وإيجابية، تم توزيعها استراتيجيا في مختلف أنحاء المبنى وتظهر هذه الرسائل المحفزة على مكاتب الموظفين، وداخل المصاعد، وعلى الشاشات، وغيرها، كل ذلك بهدف تعزيز الثقة ورفع الروح المعنوية للموظفين. أما حملة «كوني واعية.. كوني بأمان»، التي أطلقتها الشركة فتركز على أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، خاصة خلال شهر التوعية بهذا المرض، ولذلك عملت الشركة على تعزيز التزامها تجاه موظفاتها عبر تكوين شراكات مع بعض أفضل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، مؤمنة لهن خصومات خاصة وعلاجات حصرية، وهذه الخطوة تظهر بوضوح التزام Ooredoo برفاهية موظفاتها، وتعكس جهودها المستمرة لضمان سلامتهن. بالإضافة إلى ذلك، قامت Ooredoo الكويت بدعوة خبراء طبيين، لمشاركة الموظفين رؤى قيمة، حول أساليب الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم معلومات تفصيلية حول الوقاية والعلاج.



كما استضافت الشركة مؤخرا حدثا ملهما في برج Ooredoo على شكل جلسة نقاشية، جمعت بين الناجين من مرض السرطان، موظفات الشركة، وطبيب متخصص، حيث قدم هذا الحدث منصة للحوارات المحفزة ولتعزيز روح التفاؤل، متيحة لهؤلاء الناجين الشجعان فرصة مشاركة الحضور بقصصهم وتجاربهم الشخصية طوال رحلة العلاج.