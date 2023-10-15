القاهرة ـ هناء السيد



أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب خالد المونس ان الكويت ومنذ القدم تدعم القضية الفلسطينية لأنها القضية الأولى شعبيا وديبلوماسيا، مشيرا الى أن للكويت موقفا مشرفا لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني.



وقال المونس، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الكويت قدمت مقترحا بأن يحمل اجتماع البرلمان العربي عنوان «التضامن مع غزة»، نظرا لما يمر به الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، مستنكرا موقف دول عربية تجاه هذه الحرب والتي اكتفت ببيانات الشجب والاستنكار.



واضاف «ان عبارات الشجب والاستنكار لا تكفي ولن تحرر ارضا ولن تحقن دماء ولا بد من وجود خطوات فعلية وعملية لدعم اخواننا الفلسطينيين في قضيتهم المستحقة». وأضاف «يجب علينا جميعا كدول عربية واسلامية دعم اخواننا في فلسطين، وهم يستحقون ذلك، ويجب أن يكون هناك ردة فعل على قدر الحدث»، مضيفا «هناك دول تدعم الصهاينة ونحن أولى بدعم اخواننا في فلسطين وقطاع غزة». وكشف المونس عن دعوة مجلس الأمة الكويتي لعقد جلسة غير عادية لبحث الأحداث في فلسطين وغزة، لافتا الى أن الجلسة ستخرج بتوصيات لدعم القضية الفلسطينية، اضافة الى الحراك الشعبي لدعم اخواننا في فلسطين وقطاع غزة.