«السفن» تصدرت بـ 32 عقداً تشكل 78% من الإجمالي بقيمة 1.04 مليار دينار

«المشتركة» بالمرتبة الثانية بـ 14 عقداً قيمتها 209 ملايين دينار590 مليون دينار

قيمة العقود الكهربائية.. تلتها «النفطية» بـ 410 ملايين



شريف حمدي



شهدت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة والتابعة لها خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 57%، وذلك مقارنة مع ذات الفترة من عام 2022 الماضي، وذلك ببلوغ قيمة عقود العام الحالي 1.335 مليار دينار مقابل نحو 850 مليونا في الفترة المماثلة من عام 2022.



وكان لافتا فوز الشركات المدرجة والتابعة لها بالعديد من العقود في اغلب الانشطة الاقتصادية، حيث ساهمت الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط بالسوق العالمي في زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع المتنوعة، حيث قامت العديد من الجهات في مقدمتها وزارة الكهرباء والماء، وشركتا نفط الكويت والبترول الوطنية بطرح العديد من المناقصات الكهربائية والنفطية والخدمية والانشائية، فضلا عن اللوجيستية.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على إفصاحات الشركات المدرجة على بورصة الكويت حول مناقصات وعقود التسعة أشهر الأولى من 2023 ما يلي:



٭ فازت 13 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها بالعقود البالغ عددها 67 عقدا، وذلك بواقع 30 عقدا بالربع الأول بقيمة اجمالية 632 مليون دينار تشكل 47.3% من الإجمالي، و24 عقدا بالربع الثاني بقيمة 411 مليون دينار تشكل 30.7% من الإجمالي، و15 عقدا بالربع الثالث بقيمة 292 مليون دينار.



٭ حلت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بالصدارة، وذلك من خلال فوزها بـ 32 عقدا متنوعا بقيمة 1.042 مليار دينار تمثل 78% من الإجمالي.



٭ أكبر العقود التي فازت بها «السفن» خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي، كانت عبارة عن مشروع بقيمة 173.2 مليون دينار لتطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.



٭ حلت المجموعة المشتركة بالمرتبة الثانية من خلال فوزها بـ 14 عقدا بقيمة إجمالية 209 ملايين دينار تشكل 15.6% من إجمالي قيمة العقود.



٭ بالمرتبة الثالثة، جاءت «كابلات» بـ 5 عقود بقيمة 14.3 مليون دينار، تشكل 1.2% من الإجمالي.



٭ رابعا، جاءت «وطنية م ب» بعد فوزها بعقدين بقيمة 12.1 مليون دينار تشكل 0.9% من الإجمالي.



٭ خامسا، جاءت «التنظيف» بعد فوزها بعقدين بقيمة 11.3 مليون دينار تشكل 0.8% من الإجمالي.



وتبين من خلال الرصد ان المشاريع الكهربائية كان الأكثر قيمة بواقع 590 مليون دينار، تلتها العقود النفطية بـ 410 ملايين دينار، ثم الخدمية بـ 181.5 مليون دينار، تلتها العقود الانشائية بـ 137.7 مليون دينار، ثم العقود اللوجيستية بـ 18.1 مليون دينار، ثم العقود الصحية بـ 0.9 مليون دينار.



كما تبين من الرصد ان قيمة العقود الخارجية التي فازت بها الشركات الكويتية بلغت 68 مليون دينار من خلال 7 عقود اغلبها انشائية وفازت بها المجموعة المشتركة.