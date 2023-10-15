علاء مجيد



سجل إجمالي صادرات النفط الكويتي إلى أميركا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس 2023 نحو 5.25 ملايين برميل بقيمة بلغت 430 مليون دولار.



وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، التي اطلعت «الأنباء» على نسخة منه، فقد بلغت صادرات النفط الكويتي إلى أميركا خلال شهر أغسطس الماضي فقط نحو 1.623 مليون برميل بزيادة قدرها 804 ملايين برميل وبنسبة 98.2% على أساس شهري مقارنة بـ 819 مليون برميل خلال شهر يوليو الماضي.



وعلى صعيد قيمة الصادرات، فقد ارتفعت في أغسطس على أساس شهري بنسبة 120.2% لتصل إلى 149.52 مليون دولار مقارنة بنحو 68 مليون دولار خلال يوليو الماضي، وتمثل قيمة واردات النفط في الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي نحو 0.4% من إجمالي قيمة الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 106.37 مليارات دولار.



وعلى مستوى شهر أغسطس فقط فقد مثلت قيمة واردات النفط نحو 0.97% من إجمالي قيمة الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 15.44 مليار دولار. ويأتي ارتفاع قيمة صادرات النفط الكويتي إلى أميركا خلال شهر أغسطس بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الخام.



وتمثل صادرات النفط الكويتي منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس نحو 0.34% من إجمالي الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 1.549 مليار برميل خلال الفترة، فيما استحوذت على نسبة 0.77% من إجمالي الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 211.86 مليون برميل، خلال شهر أغسطس فقط.



وتستورد أميركا الحصة الأكبر من واردات النفط من البلدان المجاورة، حيث يصل حجم وارداتها من كندا لنحو 935.18 مليون برميل خلال فترة الأشهر الـ 8 الأولى من العام، بينما بلغت وارداتها من المكسيك نحو 179 مليون برميل.



وعلى مستوى الدول العربية، فقد بلغت صادرات السعودية لأميركا 93.2 مليون برميل في 8 أشهر، والعراق 55.123 مليون برميل والإمارات 1.427 مليون، وليبيا 9.3 ملايين برميل.