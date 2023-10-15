شاركت الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، حيث ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماعات، وزير المالية، فهد عبدالعزيز الجارالله، وتمت خلال الاجتماعات مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي بما ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والتركيز على العمل المطلوب للقضاء على الفقر ومواجهة التحديات العالمية.



وتم خلال الاجتماعات، طرح المسائل المتعلقة بالأعمال واتخاذ مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، وتضمنت الاجتماعات العديد من الجلسات والأحداث الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.



وعقد وزير المالية فهد الجارالله عددا من اللقاءات مع وزراء المال والتنمية والاقتصاد والتخطيط لبحث سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.



واستقبل الجارالله أمين عام وزارة المالية في سلطنة عمان، ناصر بن خميس الجشمي، إذ تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في إطار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما استقبل الجارالله وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية، زينة زيد طوقان، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز دور مكتب المدير التنفيذي للبنك الدولي لخدمة الدول الأعضاء فيه، والذي يضم 11 دولة عربية.



والتقى الجارالله بمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، د.جهاد أزعور، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الكويت وصندوق النقد الدولي في عدد من المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة، كما شكر الوزير بعثة الصندوق بشأن مشاورات مراجعة المادة الرابعة الخاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية. وحضر اللقاء مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، عبدالعزيز الملا، ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، د.عبدالعزيز العصيمي.



واستقبل الجارالله نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، حيث أكد الجارالله خلال اللقاء على العلاقة التاريخية بين الكويت والبنك الدولي، وإمكانية تطويرها والارتقاء بها من خلال المكتب المحلي للبنك الدولي في الكويت، وما يقوم به من تقديم استشارات للجهات المحلية وخاصة البرامج المدرجة برؤية الكويت 2035.



وحضر اللقاء المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، ومراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق الكويتي للتنمية خالد الخالد، ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا، ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي في وزارة المالية سعد الرشيدي.



واستقبل الجارالله أمس عددا من وزراء الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المشاركة في الاجتماعات السنوية، حيث استقبل وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية د.رانيا المشاط، وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المميزة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، كما استقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، واستقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي في جمهورية اليمن د.واعد عبدالله باذيب، ووزير المالية في جمهورية اليمن سالم بن بريك، ووزير الكهرباء والطاقة في جمهورية اليمن مانع يسلم بن يمين، حيث أكد الجارالله خلال اللقاء على دعم الكويت للقضية اليمنية العادلة، كما أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي تلعبه الكويت لإنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة الى المساعدات المقدمة من الكويت للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. كما استقبل الجارالله وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية نادية فتاح العلوي، حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة مؤخرا، مؤكدا دعم الكويت حكومة وشعبا للشعب المغربي في هذه المحنة، كما أشاد بجهود المملكة المغربية لتجاوز آثار الأزمة، متمنيا الخروج من هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة. وقد حضر اللقاء سفيرنا لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا.



كما استقبل محافظ البنك المركزي في جمهورية مصر العربية حسن عبدالله، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.