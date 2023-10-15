أحمد مغربي ـ علي إبراهيميتجه صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد قطاعات بعينها ليتم استهدافها بتمويلاته، إذ سيطرح اليوم ممارسة بشأن إعداد دراسة لتحديد تلك القطاعات، على أن يستمر في استقبال العطاءات حتى 29 أكتوبر الجاري.وفي هذا الصدد، قال مصدر لـ «الأنباء» إن الدراسة تأتي في خطوة استباقية لفتح باب التمويلات وسط جهود مستمرة من الإدارة التنفيذية للصندوق تستهدف من خلالها معرفة أثر جائحة «كورونا» على القطاعات الاقتصادية التي مولها الصندوق وأبرز القطاعات الاقتصادية المهمة التي برزت بعد الجائحة، والشرائح المستهدفة للتمويل، والتي تتماشى مع خطة التنمية 2024 /2040. وذكر المصدر أن أبرز القطاعات التي يستهدفها صندوق المشروعات من الدراسة هي: الأمن الغذائي والأمن السيبراني والقطاعان الصناعي والحرفي، بما يحقق تنوع التركز الائتماني لمحفظة التمويل في الصندوق.وأشار المصدر إلى أن الصندوق يهدف إلى دراسة أثر التمويل للمشاريع والقيمة المضافة من تلك المشروعات على الناتج المحلي الإجمالي للكويت، خصوصا أن هناك مشاريع ممولة من قبل الصندوق استطاعت الانتشار والتوسع إقليميا وعالميا.