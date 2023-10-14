الحكومة ملتزمة بدعم المبدعين في المجال التكنولوجي





أسامة أبوالسعود



وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد رسالة إكبار وإجلال من حكومة الكويت إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم، معربا عن اعتزاز ه وفخره بموقف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا الرافض للاحتلال الصهيوني والداعم للقضية.



واضاف الخالد: اننا فخورون بالمرسوم الأميري الصادر عام 1967 أن الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، والذي لازال ساريا حتى اليوم ما يعكس الثبات الكويتي في نصرة الحق.



سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ اخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين المحتلة وأن يرحم شهداءهم ويتقبلهم في واسع رحمته وفسيح جناته، وأن يحرر المسجد الاقصى المبارك من براثن المحتل الغاشم وأن يرزقنا فيه صلاة عاجلا غير آجل إنه سبحانه وتعالي قريب سميع مجيب الدعوات.



جاء ذلك خلال رعايته وحضوره اختتام مسابقة «هاكاثون الكويت» في مجال الأمن السيبراني والتي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع أكاديمية «كودد».



وأضاف أن هذه المسابقة والتي تعتبر الأولى من نوعها، خطوة مهمة نحو تعزيز وتطوير قدرات ومهارات كوادرنا الوطنية من أبناء وبنات الكويت وذلك بهدف حماية أمن المعلومات، مؤكدا على التزام الحكومة بدعم المبدعين في المجال التكنولوجي.



ووجه نصيحة لأبنائه وإخوانه المشاركين في المسابقة بأن مستقبل الكويت التكنولوجي أمانة في أعناقهم، فاحرصوا دائما على تطوير مهاراتكم وزيادة معرفتكم في مجال الأمن السيبراني، فأنتم جنود الكويت في الجبهة السيبرانية وأمن المعلومات، مؤكدا ثقة الحكومة في قدراتهم على مجابهة مختلف التحديات بكل عزيمة واصرار وتحد وابداع.



وأشار الى اننا نعيش في عصر اصبحت فيه التكنولوجيا والاتصالات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فنحن في عصر المعلوماتية والحروب السيبرانية، ويجب إعداد أنفسنا وكوادرنا الوطنية تكنولوجيا لحماية أمن الكويت وأهلها لمواجهة التحديات المتزايدة في عصر التكنولوجيا الرقمية.



وتوجه بالشكر لجميع المشاركين في مسابقة «الهاكاثون» وكذلك للشركات الراعية ولشركة «كودد» في اعدادها وتنظيمها، داعيا الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه بجهود وسواعد ابنائها المخلصين.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في المسابقة.