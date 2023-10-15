احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم السبت بافتتاح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.

وقال وكيل الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري في كلمة له إن هذا الافتتاح يأتي في إطار متابعة وزير الشؤون الاجتماعية لسرعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتقديم كل الخدمات للمناطق الحديثة مثل منطقة صباح الأحمد السكنية وغرب عبدالله المبارك وغيرهما من مناطق الكويت.

واشار إلى ان افتتاح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن يندرج ضمن خطة الوزارة في تغطية خدماتها لمختلف المناطق.

واضاف أنه تم ايضا افتتاح فرعي 2 و 6 لجمعية غرب عبدالله المبارك بحضور المدير المعين مشعل الغريبة وأعضاء مجلس إدارة جمعية صباح الناصر ممثلة برئيسها حسين شبيب، متقدما بالشكر لمجلس إدارة الجمعية لحرصه على تقديم الخدمات لأهالي المنطقة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في خططها نحو توفير كل خدماتها في مختلف مناطق البلاد ودعم ورعاية كبار السن، مثمنا جهود قطاع الرعاية الاجتماعية، ولافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات والخدمات المتنوعة.

بدوره، أوضح الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي في كلمة مماثلة، ان ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن تقدم العديد من الفعاليات والانشطة لكبار السن من الرجال والنساء.

واضاف ان الديوانية تقدم العديد من الخدمات لهذه الفئة المهمة في المجتمع وتوفر مساحة لأهالي المنطقة للحوار والنقاش، كما سيكون هناك مشروع للعلاج الطبيعي وتعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم أفضل الخدمات.

واشار الى أنه سيكون هناك تعاون مع المراكز الحرفية ولقاءات دورية مع اهالي المنطقة للاستماع إلى مشاكلهم ومعالجتها وتوفير كل ما يلزم لخدمتهم ورعايتهم بأفضل صورة ممكنة.