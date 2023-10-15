افتتح رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد فعاليات الاجتماع الثاني «للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030» والتي أنشأت بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد والتي تتكون من (37) جهة حكومية وغير حكومية.



يقام الاجتماع الثاني للجنة من خلال ورشة عمل من 15 الى 19 أكتوبر 2023 حيث تهدف هذه اللجنة الى تحقيق الغايات السبع لإطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث، وتركز مهام اللجنة على توحيد عمل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث وتوحيد الجهود المبذولة لجعل مؤسسات الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهتها.



كما ألقى الفريق خالد راكان المكراد كلمة بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف (13) أكتوبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989.



ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز ثقافة المجتمعات في الحد من مخاطر الكوارث وتبادل الخبرات، حيث يركز اليوم الدولي في هذا العام على العلاقة المتبادلة بين «الكوارث وعدم المساواة» والتفاوت في الحصول على الخدمات، مثل التمويل والتأمين.



وبعد ذلك، باشر نائب الرئيس لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر البليهيص أجندة الاجتماع الثاني للجنة، وأوضح مخرجات وأهداف الاجتماع الأول التي تتلخص في بناء قاعدة صلبة في توحيد جهود مؤسسات الدولة بالتصدي للأزمات والكوارث والمنهجية العلمية المقترحة وغيرها من ركائز تسهل أعمال تضافر جهود مؤسسات الدولة.



كما قام مقرر اللجنة العقيد د.مشاري جابر الفرس بتوضيح الهدف الرئيسي لورشة العمل وهو صياغة الإجراءات العامة لمؤسسات الدولة والخاصة بالتعامل مع جميع أنواع الكوارث والأزمات التي من الممكن أن تؤثر على الكويت والتي أوضحتها مؤسسات الدولة حسب اختصاص كل جهة، بالإضافة الى اعتماد إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، حيث ستسهم هذه الإجراءات والإستراتيجيات في تسهيل إجراءات إدارة الأزمات والكوارث في الكويت بشكل عام، وتحقيق غايات إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث بشكل خاص.