وجه النائب داود معرفي سؤالاً مشتركاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وقال في مقدمة السؤال، إنه تماشياً مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وايضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- كم عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في الوزارة (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كلاً على حدة ؟ وما هو الاحتياج الفعلي من الموظفين في الوزارة؟

2- ما الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين في الوزارة؟

3- كم عدد الخريجين الذي تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما هي تخصصاتهم؟

4- هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟

5- هل هناك وظائف إشرافية شاغرة أعلن عنها أو لم يتم الإعلان عنها في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما تلك الوظائف؟

6- عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين بمكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم.