عبدالعزيز الفضلي

مناصرةً للأشقاء الفلسطينيين في غزة والوقوف معهم ودعمهم ضد المحتل، خصّصت وزارة التربية الخميس المقبل، يوما للدعاء لأهل غزة في طابور الصباح بجميع مدارس الوزارة بمراحلها المختلفة .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان موقف الكويت من القضية الفلسطينية ثابت وعلى جميع المستويات، مشيرةً الى ان الوزارة ستقوم بإبلاغ المناطق التعليمية والمدارس من خلال نشرة ستعممها لتخصيص هذا اليوم للدعاء لنصرة أهل غزة في دفاعهم عن ارضهم واسناداً للمقاومة التي تخوض حرباً ضد الاحتلال الاسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى" .