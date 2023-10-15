استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، بقصر بيان اليوم الأحد، سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى البلاد طوبى نور سونمز.

تم خلال اللقاء استعراض وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون والعمل الجماعي بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في وقت لاحق اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لدى البلاد فلاديمير جيلتوف.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى استعراض آخر التطورات والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.