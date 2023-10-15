في إطار الدور القومي والإنساني الداعم للقضية الفلسطينية من قبل جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية، حرصت غادة العتيبي من الفريق التطوعي النسائي في الجمعية على زيارة المعلمة الفلسطينية اريج قنن، التي فقدت جميع أفراد عائلتها إثر العدوان الاسرائيلي السافر على قطاع غزة.

وحرصت العتيبي على دعم المعلمة الفلسطينية والشد على أزرها والتأكيد على أن جميع الشعب الكويتي يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية عموما والى جوارها هي على وجه الخصوص .

وشددت العتيبي على أن دور الجمعية يأتي من منطلق حرصها على دعم القضية الفلسطينية وتأكيدا على ضرورة الاصطفاف إلى جوار المعلمة اريج قنن في هذه الظروف الصعبة .

وبدورها أشادت المعلمة اريج قنن بالزيارة واعتبرت انها ليست بغريبة على الشعب الكويتي بجميع اطيافه والذي حرص من اليوم الأول على دعمها كما ثمنت زيارة ممثلة الفريق التطوعي النسائي بالجمعية غادة العتيبي والتي جاءت لتخفف عليها أثار ما مر بها .