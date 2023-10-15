دارين العلي

قال رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، د. عبدالله العنزي، في تصريح لـ"الأنباء"، إن الكويت تأثرت منذ قليل، بهزة أرضية في إيران بقوة 5.1 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومتر ، ويبعد مركز الزلزال 244 كم عن مدينة الكويت، مشيرا إلى أنه شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

وذكرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأحد، أنها سجلت زلزالا بقوة 5.1 بمقياس ريختر غرب إيران (النجمة على الشكل رقم 1)، وحدث هذا الزلزال في تمام الساعة 02:15:14 مساء بتوقيت دولة الكويت، وقد حدث الزلزال على عمق 10 كيلومتر بباطن الأرض.