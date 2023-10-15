دارين العلي

قال رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل د.عبدالله العنزي لـ«الأنباء» إن الكويت تأثرت منذ قليل بهزة أرضية في إيران بقوة 5.1 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات ويبعد مركز الزلزال 244 كم عن مدينة الكويت، كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

وسجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاحد الموافق 15/10/2023 زلزالا بقوة 5.1 بمقياس ريختر غرب إيران (النجمة على الشكل رقم 1)، وحدث هذا الزلزال في تمام الساعة 02:15:14 مساء بتوقيت الكويت، وقد حدث الزلزال على عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض.