استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الأحد في مكتبه الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري.

حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين الجانبين والتنسيق لوضع الخطط المشتركة وتطبيق الاشتراطات الوقائية فيما يخص المشاريع الترفيهية التي تعكف شركة المشروعات السياحية على إنشائها مثل مدينة « وينتر لاند الصباحية» و« وينتر لاند الشعب» وغيرها من المشاريع القادمة وذلك لما لهذه الاشتراطات من أهمية ستنعكس ايجابيا على أمن هذه المنشآت وسلامة مرتاديها.

حضر اللقاء مدير إدارة وقاية محافظة حولي العميد يوسف حمود صعفاك.