برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر مباراة التحدي لرياضة المبارزة لذوي الهمم، والتي أقيمت في نادي ضباط الحرس الوطني بين المصنف العالمي الكويتي طارق القلاف والمصنف الأميركي ريك سواقر.

ونقل وكيل الحرس الوطني إلى الحضور تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، مؤكدا أن إقامة هذه المباراة تأتي انطلاقا من الدور المجتمعي للحرس الوطني، وتأكيدا على دعمه لفئة ذوي الهمم العزيزة على قلوبنا.

ووجه الشكر لكل من ساهم في إقامة مباراة التحدي وحرص على إخراجها بالصورة المشرفة.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز البطل العالمي طارق القلاف على الأميركي ريك سواقر بنتيجة 15/13.

حضر المباراة نائب المدير العام للرياضة للجميع حامد علي الهزيم، ورئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة أميرة حيدر الحسن، ورئيس مكتب التعاون العسكري بالسفارة الأميركية العقيد لامونت جوبيك.