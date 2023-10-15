المشروع يهدف لتعزيز المهارات المهنية للطلبة وتنمية حس المسؤولية والاعتماد على النفس

خاطب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع بالسماح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل بالقطاع الخاص.

وبحسب بيان صادر عن «الداخلية» فإن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، تأتي في إطار تطوير آليات العمل في القطاع الخاص ما يمكّن الشباب الكويتي من اكتساب الخبرة العملية والمهنية خلال تواجدهم على مقاعد الدراسة، واستثمار اوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع وينمّي مهاراتهم العملية، كما يسهم هذا المشروع في معالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال توفير أيدي عاملة من الشباب للعمل في مختلف المهن التي يحتاج إليها سوق العمل، بالاضافة إلى دور المشروع في صقل مهارات إدارة الوقت والأموال للطلبة وتنمية حس المسؤولية والاعتماد على النفس.

إلى ذلك، دعت الهيئة العامة للقوى العاملة شركات القطاع الخاص، ومن باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، إلى فتح ابواب التوظيف والاستفادة من الكوادر الوطنية من طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد، لما للمشروع من أهمية كبرى في تطوير سوق العمل وإكساب الشباب الكويتي الخبرات العملية التي يحتاج إليها.