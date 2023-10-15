منصور السلطان

أحبط قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في مباحث حولي وجنوب السرة، محاولة ضخ كمية كبيرة من المواد المخدرة الى السوق المحلي تقدر بـ 24 كيلوغراما من المخدرات الى جانب 10000 حبة مخدرة نوع كبتاغون، وذلك بضبط عسكري من وزارة الداخلية على رأس عمله إلى جانب شريكيه في هذه التجارة المحرمة.

وأكد مصدر أمني، أن ضبط العسكري يأتي انطلاقا من تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بأن الجميع سواسية أمام القانون، واهتمامه بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاتجار في المواد المخدرة.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى رجال مباحث ميدان حولي وجنوب السرة عن اتجار عسكري في المواد المخدرة واستغلال صفته العسكرية في التنقل بهذه السموم المخدرة، وعليه تم عمل مزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات، وأنه يتخذ من شقة في احدى مناطق محافظة حولي مقرا لتخزين وانطلاق تجارته الممنوعة.

وأضاف المصدر: تم استصدار إذن نيابي لمداهمة الشقة وضبط العسكري، وجرى تنفيذ الإذن، وعثر بداخل الشقة على 15 كيلوغراما من مادة الحشيش، و5 كيلوغرامات من مخدر الشبو، و4 كيلوغرامات من مخدر الكيميكال، و10000 حبة نوع كبتاغون.

وأردف المصدر بالقول: تم التحقيق مع العسكري، حيث أرشد عن شريكيه، وأنه يتاجر معهما في هذه التجارة غير المشروعة، وأبدى تعاونا للإيقاع بشريكيه متلبسين ليتم ضبط المتهمين الثلاثة، وجار إحالتهم الى النيابة العامة.

ورجح المصدر أن يصدر بيان بالقضية من قبل إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.