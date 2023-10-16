الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم منتخب قطر اليوم تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب إيران مساء غد في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية، وذلك بعد أن تأهل المنتخبان إلى المباراة النهائية بعد فوز «العنابي» على العراق بركلات الترجيح 5-6، وفوز إيران على الأردن بنتيجة 3-1.



ويعلم المدرب البرتغالي لقطر كارلوس كيروش الكثير عن المنتخب الإيراني باعتباره مدربا سابقا له وقاده في مونديال قطر 2022، ويعلم جيدا نقاط القوة والضعف في المنتخب الإيراني.



الى ذلك، فاز الدحيل على الغرافة 2-0، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس Ooredoo، سجلهما إسماعيل محمد والبرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقتين (64 و11+90 من ضربة جزاء)، رافعا رصيده إلى 6 نقاط حصدها من مباراتين، مع مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الغرافة عند نقطة واحدة حصدها من تعادله أمام المرخية في الجولة الأولى.



من ناحية أخرى، شاركت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL في الاجتماع السنوي لمنتدى الدوريات العالمية (WLF)، والذي أقيم في العاصمة الپولندية (وارسو)، وباستضافة من قبل دوري المحترفين الپولندي، بمشاركة عدد من الدوريات العالمية لكرة القدم.



وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى، وأبرزها، تنسيق العلاقة بين الدوريات المحترفة، ومناقشة شاملة حول الرزنامة الخاصة بالمباريات الدولية والتي قد تشكل عبئا على اللاعبين، وتم التأكيد على مواصلة السعي للحصول على دور فعال أكثر في عملية صنع القرار بالاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلق بتقويم المباريات الدولية.



وكما تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (FIFPRO)، وهي: اللجنة الدائمة المعنية بالصحة وإدارة اللعب النظيف - لجنة مكافحة حوادث التمييز في مباريات كرة القدم - لجنة الأمن.