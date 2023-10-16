لقد بشر القرن الحادي والعشرون بعصر من التغير السريع والاتصال غير المسبوق. إنها فترة تلاشت فيها الحدود التقليدية للزمان والمكان تقريبا، وذلك بفضل الاختراقات المذهلة في التكنولوجيا.



يكمن في قلب هذا التحول دافع لا هوادة فيه لإيجاد حلول تجعل حياتنا أكثر ملاءمة واستدامة وترابطا.



ومع ذلك، يجب تسليط الضوء على أهم 3 اختراعات حتى الآن وهي المطبعة والهاتف والضوء الكهربائي، والتي قد لا تعتبر الأكثر كفاءة من الناحية التكنولوجية بين اختراعات اليوم.



الابتكارات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين



أولا، لا يمكن إنكار التأثير الكاسح للتكنولوجيا الرقمية، لقد لمست الثورة الرقمية كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا، بدءا من الطريقة التي نستهلك بها المعلومات والترفيه إلى الطريقة التي ندير بها أعمالنا.



وقد فتح هذا الاتجاه آفاقا جديدة للنمو في جميع الصناعات تقريبا، حيث قام بتبسيط معظم الإجراءات التقنية وغير التقنية. وهذا ما يفسر أيضا لماذا تعرف الثورة الرقمية بالثورة الصناعية الثالثة.



من ناحية أخرى، اتسم القرن الحادي والعشرون أيضا بالحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية، وبالتالي اكتسبت الابتكارات في التكنولوجيا المستدامة مكانة بارزة، حيث أدركت الشركات والمستهلكون على حد سواء أهمية حماية الكوكب.



منهجية التصنيف



٭ نظرا لطبيعة الابتكارات المهيمنة في القرن الحادي والعشرين، فإن معظم الاختراعات هي في الأساس تقنيات، وتم تصنيفها على أساس تأثيرها.



٭ تم ترتيب هذه الاختراعات بناء على المؤشرات التالية: التأثير الاجتماعي والتأثير الاقتصادي والتأثير البيئي.



٭ تم تعيين درجة لكل مؤشر من 0 إلى 20، وحددت النتيجة الإجمالية من أصل 60، من خلال إضافة الدرجات لجميع المؤشرات.



أهم الاختراعات في القرن الحادي والعشرين



1 ـ هندسة المحولات



٭ تعد هندسة المحولات، التي تم تقديمها في عام 2017، أهم اختراع في القرن الحادي والعشرين.



٭ بعد أن أحدثت ثورة في معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي.



٭ لقد مكنت من تحقيق اختراقات في الترجمة الآلية وروبوتات الدردشة والمركبات المستقلة، ما أدى إلى تغيير جذري في كيفية تواصلنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا.



٭ هذا هو السبب في أن الذكاء الاصطناعي اليوم قام بأتمتة عدد كبير من المهام البشرية وعزز الإنتاجية عبر الصناعات.



2 ـ الجوالات



٭ أحدثت الجوالات ثورة في عدد لا يحصى من الصناعات، من الرعاية الصحية مع التطبيب عن بعد إلى التمويل مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.



٭ وأضفت الطابع الديموقراطي على الوصول إلى المعلومات، وسدت الفجوة الرقمية وسهلت التعلم والتواصل للجميع.



3 ـ وسائل التواصل الاجتماعي



٭ لقد غيرت مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها طريقة تفاعلنا مع العالم.



٭ وهي تؤثر بعمق على المجتمع من خلال تشكيل الآراء وتمكين النشر السريع للأخبار والمعلومات المضللة.



بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات من المنصات الاجتماعية للتسويق وإشراك العملاء.



4 ـ بيانات الذكاء الاصطناعي للواقع المعزز والافتراضي



٭ الواقع المعزز والواقع الافتراضي مهمان للتجارب الغامرة، بدءا من الألعاب إلى التعليم عن بُعد.



٭ لقد فتحا إمكانيات جديدة للتدريب والترفيه والتصميم في جميع الصناعات تقريبا.



5 ـ إنترنت الأشياء



٭ يربط إنترنت الأشياء (IoT) الأشياء اليومية بالإنترنت، ويمكن من جمع البيانات وأتمتتها.



٭ وهو ذو تأثير كبير لأنه يعزز الكفاءة من خلال خفض التكاليف وتحسين عملية صنع القرار في صناعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.



6 ـ السيارات الكهربائية



٭ السيارات الكهربائية هي خطوة مهمة نحو الاستدامة البيئية، إذ تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتساعد في التخفيف من تغير المناخ.



٭ وهي تعزز كفاءة الطاقة، وتقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزز جودة الهواء في المناطق الحضرية.



7 ـ التكنولوجيا البيومترية



٭ أدت التكنولوجيا البيومترية إلى تبسيط الأمن والتحقق من الهوية عبر الصناعات.



٭ في مجال التمويل، يضمن المعاملات الآمنة باستخدام بصمات الأصابع والتعرف على الوجه.



٭ تستخدمه المطارات لمراقبة جوازات السفر، وتستخدم الهواتف الذكية التكنولوجيا لفتح الهواتف.



8 ـ الحوسبة السحابية



٭ توفر الحوسبة السحابية موارد تقنية قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.



٭ وهي تمكن الشركات من إدارة البيانات بكفاءة وتشغيل التطبيقات والابتكار دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق داخل المباني.



9 ـ نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)



٭ أثبت التنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) انه مغير كامل لقواعد اللعبة لخدمات السفر والخدمات اللوجستية والخدمات القائمة على الموقع.



٭ وهو حجر الزاوية في الاتصالات الحديثة التي أثرت على كل شيء بدءا من الهواتف الذكية إلى خدمات الطوارئ.



10 ـ صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام



٭ هذه الصواريخ لديها القدرة على إحداث ثورة في استكشاف الفضاء وجعله أكثر سهولة وبأسعار معقولة.



٭ من خلال إعادة استخدام أغلى جزء من الصاروخ، المرحلة الأولى، يمكن للشركات تقليل تكلفة الإطلاق بشكل كبير.



٭ وهذا يفتح المجال لإمكانيات جديدة للبحث العلمي، ونشر الأقمار الصناعية، وحتى رحلات الفضاء البشرية.



11 ـ رسم خرائط الجينوم البشري



٭ رسم خرائط الجينوم البشري هو دراسة مفصلة لجميع الجينات في الحمض النووي لدينا.



٭ إنه اختراع بالغ الأهمية، لأنه يساعدنا على فهم تركيبنا الجيني، الذي يؤثر على صفاتنا البيولوجية وصحتنا.



٭ هذه المعرفة حيوية في مجال الطب، حيث يمكن تصميم العلاجات وفقا للملف الجيني للفرد.



٭ كما أنه يساعد في العثور على أسباب الأمراض الموروثة ويدفع عجلة التقدم في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية.



12 ـ المركبات ذاتية القيادة



٭ تتمتع المركبات ذاتية القيادة، بالقدرة على تحسين السلامة من خلال تقليل الازدحام المروري وتحسين التنقل.



٭ ومن المعروف أن «تسلا» هي في طليعة تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.



13- الطائرات من دون طيار



٭ لقد أثبتت الطائرات من دون طيار أنها واحدة من أكثر الاختراعات تأثيرا على الإطلاق.



٭ حيث تستخدم في الزراعة والتصوير الجوي والمراقبة والخدمات اللوجستية إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف إلى صناعة الأفلام.



14 ـ خلايا وقود الهيدروجين



٭ تنتج خلايا وقود الهيدروجين الكهرباء مع بخار الماء فقط كمنتج ثانوي، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على الوقود الأحفوري.



15 ـ تقنيات الجيل الخامس



٭ من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات في العالم تقدما مذهلا في الأعوام القادمة.



٭ توفر تقنية الجيل الخامس سرعات بيانات تتيح الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والتصنيع والمركبات ذاتية القيادة وإنترنت الأشياء.



٭ أحد الأمثلة على ذلك هو استخدامه في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.