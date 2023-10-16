توجت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الرابعة عالميا بلقب دورة كوريا الجنوبية المفتوحة للتنس في سيول بعد فوزها بمجموعتين نظيفتين على حساب الصينية يوان أمس.



ونجحت ابنة الـ 29 عاما، المولودة في سيئول، في تخطي عقبة منافستها بنتيجة 6-2 و6-3 لتحرز لقبها الرابع في مسيرتها والثاني هذا الموسم بعد مونتريال الكندية في أغسطس الماضي، كما بلغت بيغولا نهائي دورتي الدوحة وطوكيو هذا العام.



وقالت بيغولا: «والدتي كورية وتم تبنيها من هنا، لذا من المميز حقا أن أتمكن من الفوز هنا، في السنوات القليلة الماضية، مع تقدم تصنيفي، شعرت بالتأكيد بدعم أكبر بكثير من المشجعين، أكثر بكثير مما كنت أتوقع لدى عودتي إلى هنا بعد خمس سنوات، لذلك إنه أمر مميز حقا».



بيغولا، التي ارتقت إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي العام الماضي، الأعلى لها في مسيرتها، لم يسبق لها تخطي الدور ربع النهائي في أي من البطولات الأربع الكبرى.



من جهتها، خاضت يوان المصنفة الـ 128 والبالغة 25 عاما المواجهة النهائية الأولى في مسيرتها على الإطلاق، حيث لم يسبق ان تخطت الدور ربع النهائي قط.