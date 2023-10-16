ذكر نادي غلاسكو رينجرز المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم الأحد إنه عين البلجيكي فيليب كليمو مدربا جديدا له خلفا لسلفه المقال مايكل بيل.



وأقال رينجرز مدربه السابق بيل في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب سوء النتائج هذا الموسم.



وحاليا يتخلف رينجرز بفارق سبع نقاط عن منافسه المتصدر سيلتيك بعد تلقيه ثلاث هزائم خلال أول ثماني جولات من الموسم المحلي.



كما تعرض رينجرز لهزيمة ساحقة 7-3 في مباراتي الذهاب والعودة أمام أيندهوفن الهولندي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ليتراجع للمنافسة في الدوري الأوروبي.



وقال كليمو الذي سبق له تدريب موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي في بيان «أنا متحمس للغاية بهذه الفرصة وأتوق لتحقيق النجاح مع واحد من أعرق الأندية الأوروبية في أربع بطولات خلال ما تبقى من الموسم وما وراء ذلك».



وسيلتقي رينجرز في الجولة المقبلة من الدوري الاسكتلندي مع ضيفه هايبرنيان في 21 أكتوبر الجاري.