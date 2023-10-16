عقد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين)، المؤتمر الصحافي الثاني للإعلان عن المؤتمر الـ44 المقام تحت شعار «قضايا الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي» تحت رعاية وزارة الداخلية خلال الفترة من 16-18 أكتوبر 2023، في مسرح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي في الشويخ، وحضر المؤتمر الصحافي كل من القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د. يعقوب يوسف الكندري، ورئيس قسم إعداد الدراسات المستقبلية والإستراتيجية بالمركز د.سالم المطوع والمنسق العام للمؤتمر ورئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي ابتسام راشد القعود.



بداية اعرب القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د. يعقوب الكندري عن سعادته بهذا التعاون بين جامعة الكويت ممثلة بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية والمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي لإقامة هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى نشر التوعية المجتمعية بقضايا الأسرة.



وأوضح د.الكندري أن جامعة الكويت ممثلة بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية تحرص دائما على الاهتمام بقضايا الأسرة والمرأة والمجتمع إيمانا منها بدور الأسرة ومعالجة قضايا المجتمع الذي تمثل الأسرة نواة تكوينه، مؤكدا حرص جامعة الكويت ممثلة بالمركز والجهات الراعية والمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني على تبني هذه القضايا، وفتح قنوات التواصل مع المؤسسات لكل ما يثري المجتمع ويعالج قضاياه، متطلعا إلى أن يسفر هذا المؤتمر عن توصيات تثري الفرد والمجتمع وتطبق بالمستقبل على أرض الواقع.



وأعلن د.الكندري أن المؤتمر سيتضمن 6 جلسات رئيسية تتناول قضية التحول الرقمي والتكنولوجيا وعلاقتها بالأسرة، علاوة على 21 ورشة عمل يقدمها باحثون ومختصون في المجال، وسيتخلل المؤتمر معرض توعوي على هامش المؤتمر خلال اليومين الأول والثاني بمشاركة جهات ومؤسسات مختلفة.



وبدورها، تقدمت المنسق العام للمؤتمر ورئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) والجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي ابتسام القعود بخالص الشكر لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية لتبنيها هذا المؤتمر، مبينة حرص منظمة تمكين ومنظمات المجتمع المدني كافة على دراسات الظواهر المجتمعية ومعالجتها عبر مناقشتها في المؤتمرات والورش التدريبية والحملات التوعوية.



وأضافت القعود أن هذا المؤتمر يشمل مشاركات من منظمات المجتمع المدني الخليجية والعربية التي ساهمت طواعية بهذا المؤتمر ومشاركة قصص النجاح باستخدام الرقمية في الأزمات، مؤكدة حرص منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الشباب ومواجهة تحدي الرقمية في الوقت الحالي والاستعداد لأي تحد قادم يمس الفرد والمجتمع.



وفي ختام حديثها تقدمت القعود بخالص الشكر للرعاة والقائمين والمنظمين لهذا المؤتمر، داعية جميع فئات المجتمع للمشاركة فيه، متمنية أن تتوصل توصيات المؤتمر لكل ما هو مفيد للفرد والمجتمع في ظل هذه الشراكة الإستراتيجية بين المنظمة ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.