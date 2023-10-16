عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر اجتماعا مع وفد تربوي من قطر برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطري خالد الحرقان وعضوية كل من مدير إدارة تقييم الطلبة إبراهيم المهندي ومدير إدارة مركز معلومات الطلبة علي القاضي.



في البداية رحب وكيل وزارة التربية بالتكليف بالوفد القطري، مؤكدا أهمية التعاون في وتوثيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.



من جهتها، أشارت الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالتكليف أنوار الحمدان إلى أن آلية العمل في الكنترول تتلخص في خطة الوزارة الموضوعة وتنظيم الإجراءات المعمول بها، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، واستخدام التكنولوجيا من أجل إنجاز العمل، والجهود المبذولة من قبل اللجان.



وعرض مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل تقريرا حول نظام الثانوية العامة بأقسامه، والمعدل التراكمي للطالب، وتعديل توزيعه على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى نظام التقييم المقسم إلى فصلين، وآلية الامتحانات وعمل الكنترولين.



وقدم المشرف الإداري للكنترول الأدبي والتعليم الديني صالح الحديب عرضا مرئيا حول مراحل ومواعيد وآلية عمل كنترول الصف الثاني عشر، وسحب كشوف المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة وخطوات استخراجها.



ثم قدم المتخصص في علم البيانات ومطور التطبيقات م.عبدالرحمن المطيري عرضا مرئيا تناول خلاله دور إدارة نظم المعلومات في عمل الكنترول وآلية معالجة البيانات ونقلها، وطرق حمايتها، إلى جانب نظام رصد الدرجات وإصدار المعدل التراكمي للطالب.



وذكر الوكيل المساعد لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس الوفد القطري خالد عبدالله الحرقان أن الاجتماع يهدف إلى تطوير نظام آليات وإجراءات امتحانات الشهادة الثانوية والنظر في إمكانية تقليل فترة إعلان النتائج من والاستفادة من تجربة نظام الوزارة بالكويت، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات التعليمية والفنية.