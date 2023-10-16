أصبحت أنظار السودانيين مركزة على مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي باتت بمنزلة «عاصمة بديلة» للخرطوم بعدما تحولت الاخيرة الى ما يشبه ثكنة عسكرية جراء استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ستة أشهر.



فقد نزح أغلب سكان الخرطوم البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، ودمرت أحياء بالكامل وتعطلت الخدمات الأساسية والمركزية منذ اندلاع المعارك في 15 ابريل الماضي بين الجيش بقيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.



وبحسب منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع بيانات النزاعات وأحداثها، فإنه بحلول أكتوبر الجاري تم تسجيل «سقوط أكثر من 9000 قتيل» في البلاد منذ بدء الحرب، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.



كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار.



ومع الوقت، باتت أنظار السودانيين تتجه إلى مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد، خصوصا بعد أن انتقل إليها قادة الجيش وعلى رأسهم البرهان، وحيث المطار الوحيد العامل في ظل تعطل مرافق الخرطوم.



وقال مهندس التخطيط السوداني طارق أحمد لوكالة فرانس برس «تحدث البعض عن عاصمة بديلة حتى قبل اندلاع الحرب بسبب بعض العيوب في الحالية».



وأضاف «أتت الحرب لتظهر مدى احتكار الخرطوم كل شيء، لذلك تعطلت البنوك والشركات ودورة العمل الحكومي».



وقالت المحللة الاقتصادية أميمة خالد إن «أمد الحرب يطول، ولابد من البحث عن مكان تدار منه شؤون المواطنين.. الحياة لا تتوقف».



وأشارت إلى مدينة بورتسودان باعتبارها «المركز التجاري الثاني بعد الخرطوم بحكم موقعها وطبيعتها لذلك يمكن أن تكون عاصمة اقتصادية».



وعزت اختيار المدينة المطلة على البحر الأحمر «لسببين: الأول أنها بعيدة جغرافيا عن مناطق الحرب، والثاني أنها تشكل نافذة للتواصل مع العالم عبر مطارها أو الميناء البحري».



وبعد انتقال قادة الجيش إليها، أصبحت بورتسودان، التي تبعد ألف كيلومتر تقريبا شرق الخرطوم، مستقرا لوزراء حكومة البرهان وكذلك البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية.



بدورها، قالت هند صالح من سكان المدينة لفرانس برس إن بورتسودان «يمكن أن تكون العاصمة لولا مشكلتان: نقص مياه الشرب وضعف خدمة الكهرباء».



وتعتمد بورتسودان على الأمطار التي يتم تخزينها في منطقة تبعد نحو 10 كيلومترات شمال المدينة، ولكنها لا تكفي حاجة السكان من الماء. ويطالب هؤلاء منذ عقود بإيصال خط مياه إليهم من نهر النيل والذي تبعد أقرب نقطة له عن المدينة حوالي 500 كيلومتر.



وفيما يتعلق بالكهرباء، تتغذى المدينة من سفينة تركية تربض قبالة سواحلها تستأجرها الحكومة السودانية، ولكن نظرا لعدم انتظام التغذية بالتيار الكهربائي يكثر استخدام المولدات للمنازل والشركات.



وقد يكون بعد المسافة بين بورتسودان وبقية أنحاء السودان عائقا أمام اختيارها لتحل محل الخرطوم، إذ تبعد عن الحدود الغربية 3000 كم، وعن الحدود الجنوبية حوالي 2500 كم في بلد يفتقر لشبكة مواصلات سواء برية أو بواسطة السكك الحديد، فضلا عن الطرق المتهالكة.



ولهذا السبب برز اسم «ود مدني» عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كم جنوب الخرطوم، وخصوصا مع نزوح العدد الأكبر من سكان العاصمة إليها هربا من الحرب.



وقال والي ولاية الجزيرة اسماعيل عوض الله «استقبلنا نحو ثلاثة ملايين شخص، يقيم 1.5 مليون منهم في مراكز إيواء أعدتها الحكومة».



وباتت «ود مدني» التي يغلب عليها الطابع الزراعي تشكو اختناقات مرورية منذ بدء نزوح سكان العاصمة اليها.