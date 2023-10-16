بيروت - أحمد عز الدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحضور رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.



وبعد اللقاء قال جنبلاط: بحثت مع الرئيس بري التطورات الجارية ونتمنى طبعا ان يبقى لبنان خارج هذه الدائرة الا اذا اصر العدو الاسرائيلي على الاعتداء. سياستنا في الأساس كانت عدم الاعتداء لكن نلاحظ الاعتداء وراء الاعتداء في كل يوم من قبل إسرائيل.



وأضاف: ان ما يجري رهيب ينسى البعض القضية الاساس وينسى البعض المشروع الاساس الذي جميع العرب وتقريبا كل العالم وافق عليه نظريا وهو حل الدولتين.



وختم: سأنشر تغريدة لوزير خارجية فرنسا السابق دومنيك دوفيلبان هو طبعا متعاطف مع اسرائيل لكن طبعا يذكر في القضية الأساس وهي واقع غزة تحت الضرب منذ العام 2006 حتى عام 2021، حرب وراء حرب، جميل ان نستمع الى دوفيلبان وان يخرج في فرنسا رجال آخرون يعيدون تصويب الأمور لهذا الجو المشحون إعلاميا وسياسيا من اميركا الى فرنسا الى كل العالم حتى في الهند خرجت تظاهرة بسيطة فأين الهند التي كانت مع العالم الثالث وأين اصبحت؟ ‏