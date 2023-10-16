أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس برنامج «تميز» التدريبي التأسيسي للمحررين الجدد 2023 ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، وتقدمه مجموعة من المحاضرين المختصين في المجالات الصحافية المختلفة. ويضم جدول برنامج «تميز» دورات تدريبية يقدمها مديرو قطاع التحرير في الوكالة للتعرف على مختلف إدارات القطاع وأقسامه، متطرقا كذلك الى كيفية كتابة الخبر وتحريره واستخدام الدليل المهني للوكالة وكيفية الكتابة والتحرير باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمهارات اللغوية لدى الإعلاميين وقواعد اللغة العربية. ويتناول البرنامج التدريب على الخدمات الإلكترونية مثل صياغة الرسائل النصية القصيرة ومهارات اختزال المعلومة والتعامل مع الصور والفيديو.