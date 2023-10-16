بمناسبة قرب موسم التخييم الربيعي، أطلقت إدارة العلاقات العامة في البلدية حملتها التوعوية بعنوان «إيدكم بإيدنا» و«البر نظيف» بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة لحماية مواقع التخييم والحفاظ على نظافتها أثناء وبعد نهاية التخييم.



وكشفت البلدية عن أن لجنة دراسة وتحديث المواقع المسموح التخييم بها اعتمدت بشكل نهائي في اجتماعها أمس 19 موقعا لإقامة المخيمات بعد إلغاء أحد المواقع السابقة بمحاذاة منطقة العيون لهذا العام، حيث يبدأ الموسم 15 نوفمبر حتى 15 مارس المقبل موزعة على 10 بالمنطقة الشمالية و9 في الجنوبية.



وأعلنت إدارة العلاقات العامة عن تركيب 167 إعلان موبي لحملتها الإعلامية «إيدكم بإيدنا»، وهشتاق «البر نظيف» لتوعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم هذا العام.



وأشارت إلى تركيب 42 إعلانا بمحافظة العاصمة و25 في الأحمدي، و22 بمبارك الكبير، و16 بالجهراء، و23 بالفروانية، فضلا عن تركيب 39 بمحافظة حولي.



الجدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة أطلقت الحملة وقامت بتركيب هذه الإعلانات لتوعية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على نظافة البيئة البرية إلى جانب عدم القيام بأشياء من شأنها إتلاف وتدمير البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية.