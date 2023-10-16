في إطار الجولات التفتيشية الواسعة التي تنفذها الفرق الرقابية لإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات للتفتيش على تراخيص المحال والاعلانات للتأكد من سريان ترخيصها الى جانب التأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بضوابط واشتراطات لائحتي المحلات والاعلانات فيما يخص الترخيص الصحي وترخيص إعلان المحل نفذ الفريق الرقابي لمراقبتي الاسواق والمحلات بمحافظة الفروانية جولة تفتيشية شملت محال العارضية الحرفية كانت حصيلتها تحرير 13 محضر مخالفة إعلان وانتهاء شهادة صحية لعامل المحل بالإضافة الى توجيه 9 إنذارات، وإزالة 187 إعلانا عشوائيا بأحجام مختلفة.



وقال مراقب الاسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالمحافظة مشعل الديحاني إن البلدية متجهة لتقديم جميع خدمات القطاعات الكترونيا، بالإضافة الى تجديد تراخيص إعلانات المحلات والشهادات الصحية إلكترونيا في تطبيق «سهل» لتسهيل عملية تجديد التراخيص على المواطنين.



بدوره، أكد رئيس قسم التفتيش بمراقبة المحلات والاعلانات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية عبدالله الرشيدي رصد عدد من المخالفات بمنطقة العارضية الحرفية منها انتهاء التراخيص الصحية وتراخيص الاعلانات وشهادات صحية خلال الجولة، وتم التعامل معها حسب النظم المتبعة لمخالفتها اشتراطات البلدية.