استضافت كلية الكويت التقنية مسابقة الكويت الحادية عشرة في البرمجة لطلاب الجامعات والكليات KCPC» 2023» خلال الفترة بين 5 و7 أكتوبر، وتعتبر المسابقة منصة للطلبة المشاركين لإبراز مهاراتهم في البرمجة وتطوير الحلول التقنية وتعزيز الإبداع لحل المشاكل.



وخلال كلمته التي ألقاها رئيس مجلس الأمناء مشاري أيمن بودي، قال إن مسابقة البرمجة تعزز التعلم الفاعل والتفاعلي، حيث يتعين على الطلبة المشاركين تطبيق ما تعلموه بشكل عملي ويستطيعون من خلال خوض تلك المسابقات بناء الثقة بقدراتهم في مجال البرمجة وتطوير البرمجيات والعمل بروح الفريق.



وأشار بودي إلى ان مثل هذه المسابقات لها تأثير إيجابي في توسيع دائرة المعرفة والتجربة، كما تمكن الطلاب والمهتمين من التعرف على تقنيات وأدوات جديدة واستكشاف مجالات مختلفة في علوم الحاسوب وتحفز على التنافس والسعي نحو التميز بشكل إيجابي وبناء صداقات وعلاقات مع الطلبة المشاركين الآخرين.



بدوره، أكد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأنظمة في كلية الكويت التقنية د.يوسف الرضوي أن مشاركة الطلبة في مثل هذه المسابقات تطبيق عملي للمواد التي يدرسونها خلال رحلتهم العلمية، كما أنها تبرز قدرات المتسابقين في استخدام لغات البرمجة المختلفة لمجاراة التطور التكنولوجي.



وشهدت المسابقة إقبالا كبيرا من مشاركي الجامعات الخاصة وجامعة الكويت وبلغ عدد المشاركين نحو 130 طالبا، بحضور أكثر من 150 شخصا، ومن ضمن الحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت المكلف د.محمد سيد، وهو أيضا رئيس اللجنة المشرفة والتوجيهية للمسابقة والراعي الرسمي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS.



وجاءت نتيجة المسابقة بفوز وتأهل الفرق للمسابقة الإقليمية كالآتي: المركز الأول - جامعة الكويت، والمركز الثاني - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والمركز الثالث - جامعة الكويت مجددا.



وحصلت ktech على المركز الـ14 من أصل 44 فريقا، وتمت دعوة الفريق المكون من ثلاثة طلاب وهم: حمد الحسيني، سيد علي هاشم، سعود الحطاب، بإشراف المدربين: رشا الشلبي، وأحلام موسى وأنس نجعة، للمشاركة في المسابقة الإقليمية والتي ستقام في شرم الشيخ الشهر المقبل.