الكوهجي: البنك يتمتع بثقافة وبيئة فريدة ترفع شعار «أكثر من مجرد مكان عمل» المعارض الوظيفية منصة مهمة تتيح للبنك اختيار واستقطاب المواهب الكويتية



في إطار حرصه الدائم والراسخ على دعم الكوادر الوطنية الشابة، وسعيا نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية إلى القطاع المصرفي، يشمل بنك الكويت الوطني برعايته معرض «وظيفتي» للتوظيف والذي يعتبر أكبر معرض وظيفي ينظمه القطاع الخاص في الكويت.



ويهدف المعرض الذي يعقد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر الجاري إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، لتوفير فرص العمل المناسبة لحديثي التخرج. وتأتي مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا المعرض تكريسا لدوره الرائد كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة من خلال تأهيلهم لسوق العمل وتقديم الخدمات التثقيفية لهم ما يساعدهم في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم الوظيفي في القطاع الخاص.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: نحرص دائما على دعم ورعاية المعارض الوظيفية التي تشكل منصة مهمة تتيح للبنك لاختيار واستقطاب المواهب الكويتية، كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج للتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى الوطني. وأضافت الكوهجي: استراتيجية مجموعة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني تسعى دائما لبناء قوة عمل مرنة وديناميكية من خلال جذب المواهب والكفاءات وتطويرها بأفضل البرامج التعليمية وتمكينها لتولي المناصب القيادية في المستقبل.



وأشارت إلى أن «الوطني» لا يقدم مجرد فرص وظيفية في إحدى أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة، وإنما يوفر مسارا ومستقبلا وظيفيا واعدا بما يتميز به من موارد وبرامج تدريبية مهنية تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب، وهو ما يعكس رؤية البنك المتمثلة بالاستثمار في المواهب المحلية بما يتماشى مع أهدافه المتعلقة بسياسة توطين الوظائف (التكويت).



وأكدت أن بنك الكويت الوطني من أكثر المؤسسات الجاذبة للموظفين والداعمة للتنوع وتكافؤ الفرص، كما أن البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين ويعمل على زيادة توظيفهم في القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني ورؤية كويت 2035، موضحة أن «الوطني» يتمتع بثقافة بيئة عمل مثالية وفريدة من نوعها تضاهي المؤسسات العالمية ترفع شعار «أكثر من مجرد مكان عمل» تقوم في الأساس على دعم الموظفين والاهتمام بالحفاظ على صحتهم النفسية والبدنية.



وفي ظل مساعي البنك لدعم بيئة العمل يوفر البنك صالة ألعاب رياضية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية متاحة أمام الموظفين قبل أو بعد العمل وحتى أثناء ساعات العمل ليستمتع بها جميع الموظفين، وهو ما ينسجم مع مبادراته الهادفة إلى زيادة الوعي والترويج لنمط حياة صحي، إضافة إلى ذلك يوفر «الوطني» العديد من وسائل الترفيه المختلفة في المبنى، كما يتضمن مبنى البنك عيادة طبية بإدارة مستشفى «وارة» توفر الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل واستقبال زيارات لأطباء متخصصين، بالإضافة إلى تنظيم ندوات نقاشية توعوية بشكل دوري مع الأطباء تختص بتوعية الموظفين بالعديد من المجالات التي تشمل الصحة الجسدية والنفسية.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص «الوطني» على تقديم مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المهنية، باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم البرامج التدريبية للشباب.