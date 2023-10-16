حصل أحدث مباني الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» على شهادة ذهبية مرموقة من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED التابع لمجلس المباني الخضراء الأميركي، وتعد الجامعة أول مؤسسة أكاديمية في الكويت تحصل على هذه الشهادة، مما يمثل علامة فارقة في رحلة الجامعة نحو التنمية المسؤولة وتحقيق الهندسة المعمارية المستدامة.



ويعد نظام تصنيف LEED (العمليات والصيانة والمباني القائمة) خطوة كبيرة نحو تقليل الآثار السلبية على البيئة، ويعتبر تأكيدا لكفاءة استخدام الطاقة داخل المبنى والحفاظ على المياه وتقليل النفايات وتحسين الأداء البيئي العام.



وقال مديرة إدارة خدمات الحرم الجامعي م.ميس المصطفى: إنها لحظة تاريخية فارقة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة.



وأعربت المصطفى عن فخرها بأن تكون الجامعة الأمريكية في الكويت أول جامعة تحقق هذا الإنجاز، مبينة أنه يعكس التزام الجامعة بتعزيز بيئة لا تساعد على التميز الأكاديمي فحسب، بل تتوافق أيضا مع المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على البيئة وعلى الكوكب الذي نعيش عليه.



وتفخر الجامعة الأمريكية في الكويت بتحقيق هذا الإنجاز الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة ويلهم الأجيال المقبلة لحماية الكوكب، إذ إن المؤسسات الأكاديمية تحمل مسؤولية كبيرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة والتوعية بالقضايا البيئية.



والجامعة الأمريكية في الكويت أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، ووضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية.