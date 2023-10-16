وجّه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولـــة للشـــؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، نص على الآتي:



تعمل شركة ناقلات النفط الكويتية منذ تأسيسها في النفط الخام والغاز البترولي والمنتجات النفطية المكررة منذ أبريل عام 1957 ولديها مصنعان من مصانع الطاقة الإنتاجية المذكورة وبناء على الخطة الاستراتيجية لشركة ناقلات النفط الكويتية 2040 ومدى تطوير النظم والآليات المنوطة بتحقيق إنتاجية أعلى ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما نظام (تعريف الأسطوانات) RFID؟ وما تفاصيل تكلفة توقيع العقد متضمنة تكاليف السفر والتقارير والدراسات التي استند إليها؟



2 - ما مدى فعالية نظام التعريف في التشغيل؟ يرجى تزويدي بسنوات التشغيل وتكاليف الصيانة.



3 - هل وجد نظام تشغيل آخر أقل تكلفة وأكثر فعالية من نظام تعريف الأسطوانات؟



4 - ما تكاليف وتقارير صيانة الخزانات الرئيسية للغاز آخر عشر سنوات؟