عاطف رمضان



وسط أجواء من البهجة وفي ظل تنظيم مميز، استقبل مشروع «ونتر وندرلاند» زواره بحلة جديدة بعد ان تم تطوير مرافق المشروع بأيدي كوادر وطنية.



وأشاد زوار «ونتر وندرلاند» بتنظيم دخولهم عبر البوابات خاصة انه تم فتح المجال لحجز التذاكر إلكترونيا منذ ظهر الخميس الماضي.



واستقبل المشروع أعدادا كبيرة من الجمهور، وذلك بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع لتصل الى 15 الف زائر يوميا، وزيادة المساحة التشغيلية من 75 الف متر مربع لتصل الى 130 الف متر مربع بزيادة بنسبة 70%.



وتم تقديم عروض ترفيهية واستعراضية بعد زيادة عدد الأنشطة الى 80 نشاطا.



وحسب ما أعلنه المدير التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري أن المشروع حقق نجاحا منقطع النظير في موسمه الاول، حيث بلغ عدد زواره ما يفوق 600 ألف زائر خلال 4 أشهر، وان المشروع سيستمر للسنوات الثلاث القادمة وبطاقة تشغيلية تتجاوز 3 ملايين زائر سنويا.



وتطمح شركة المشروعات السياحية بعهدها الجديد الى تقديم أعلى مستويات الترفيه ومحاكاة التطور الهائل في مجال الترفيه عالميا لما لهذا القطاع من اهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتسعى الى إضافة بوابات الدخول الذكية وإضافة المسار السريع للألعاب وتقديم عروض ترفيهية واستعراضية يومية طوال مدة الموسم وإشراك اكثر من 200 فرصة تشغيلية وتجارية، مؤكدا أن إدارة المرفق ستكون بأيادي الكوادر الوطنية حيث تم تدريب وتمكين أكثر من 200 كادر وطني للعمل بالمشروع.