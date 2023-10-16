تستمر شركة Ooredoo الكويت، بالارتقاء في سلم نجاحها، والتأكيد على تفوقها في مجال التكنولوجيا والاتصالات، من خلال فوزها بجائزة «الشراكة الرائدة في تقنية 5G» المرموقة، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلس سامينا للقيادة والتميز (LEAD)، الذي أقيم مؤخرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة.



وشهد حفل توزيع الجوائز مشاركة واسعة من قبل كبار التنفيذيين والقادة، الذين يمثلون أكبر مشغلي الاتصالات، ومقدمي خدمات تقنية المعلومات، والجهات التنظيمية في المنطقة.



وتأتي هذه الجائزة احتفاء بالجهود الجادة التي تقوم بها شركة Ooredoo الكويت في تطوير خدمات الجيل الخامس، والتفاني الذي تبديه لتوفير تجربة اتصال متميزة في مختلف المجالات.



كما تواصل Ooredoo الكويت دفع حدود الابتكار في مجال الجيل الخامس، لتبقى دائما في طليعة مجال التكنولوجيا والاتصالات، حيث حققت الشركة تقدما ملموسا في اكتشاف وتطوير نماذج استخدام مبتكرة في مجال الجيل الخامس، مما أسهم في وضع معايير جديدة في صناعة الاتصالات. أحد الإنجازات الملحوظة في هذا السياق، هي تقديم خدمات الخطوط العامة والخاصة (DIA/DDA)، لتمنح الشركات خيارات متميزة للوصول إلى البيانات بسرعة عالية ومرونة فائقة، مع ضمان استدامة الخدمة من البداية حتى النهاية.



ويتجاوز التزام Ooredoo الكويت في تعزيز بنية الجيل الخامس جميع الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث قامت بتقديم حلول مبتكرة في سبيل تطوير بنية تحتية ذكية جاهزة للمدن المستقبلية مما يسهم في تعزيز جودة الحياة سواء للأفراد أو للأعمال على حد سواء.



وتعد جوائز التميز والقيادة LEADs واحدة من أبرز المنصات الإقليمية الرفيعة المستوى التي تحتفي بإنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. ينظم هذه الجوائز مجلس «سامينا»، الذي يشكل تحالفا لشركات الاتصالات ويضم جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتبرز هذه الجوائز الجهود الكثيفة التي يبذلها مقدمو الخدمات التكنولوجية، ومشغلو الاتصالات، وشركات تقديم الخدمات الرقمية، والجهات التنظيمية، وغيرها. كما ترتكز على أربع فئات رئيسية، ألا وهي الابتكار، والتفوق في الأعمال، والتميز في تجربة العملاء، وريادة الشؤون التنظيمية.



وجائزة «الشراكة الرائدة في تقنية 5G» الأخيرة التي حصلت عليها Ooredoo الكويت، ليست مجرد اعتراف بالدور البارز الذي تلعبه الشركة في تطوير منظومة الاتصالات، بل تسلط الضوء أيضا على مواظبتها على دفع تطور تقنية الجيل الخامس إلى الأمام.



هذا وستواصل الشركة في نهجها القائم على الاستفادة من خبرتها الواسعة والتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، لقيادة مبادرات محورية، تسهم في رسم مستقبل الاتصالات داخل الكويت وخارجها.