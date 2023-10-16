الرحلات المباشرة اليومية بدأت من 10 أكتوبر الجاري



قامت «طيران الجزيرة» بزيادة عدد الرحلات التي تشغلها بين الكويت وكولومبو إلى رحلة يوميا اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجاري، وذلك تلبية للطلب المتزايد من قبل المقيمين من الجالية السريلانكية وكذلك السياح من الكويت ومنطقة الشرق وروسيا ورابطة الدول المستقلة، إذ توفر الشركة رحلات ترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي بأسعار وقيمة تنافسية.



وكانت الشركة قد أطلقت خط الكويت كولومبو خلال عام 2021 مع عودة السفر والطلب العالي من قبل الجالية السريلانكية والسياح، وبدأت حينها بتشغيله بواقع رحلتين أسبوعيا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: سعيدون بمواصلة نجاح خط الكويت- كولومبو، فهذه الزيادة في الرحلات التي نشغلها على هذا الخط لا تعكس حرصنا على تقديم تجربة سفر سلسة فحسب، بل تؤكد على التزامنا بالمساهمة في تعزيز العلاقات بين الكويت وسريلانكا وتسهيل انتقال رجال الأعمال والسياح على حد سواء بين البلدين.



وتخدم شركة طيران الجزيرة شبكة وجهات تشمل 64 وجهة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتوفر للمسافرين من سريلانكا خيارا مناسبا لرحلات تربطهم بهذه الوجهات الأخرى.