عبدالله قنيص



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية شرعوا في البحث عن 4 وافدين من الجنسية البنغالية أقدموا على طعن مواطنهم في البطن، وتم نقله إلى مستشفى الفروانية وأودع الإنعاش في حالة حرجة.



وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد يوم أمس عن تعرض وافد بنغالي للطعن في منطقة الجليب، وبانتقال رجال الأمن تبين نقله الى المستشفى، فيما كشفت التحقيقات عن ان الوافدين الـ 5 بمن فيهم المجني عليه اعتادوا على فرض الإتاوات، وعلى الأرجح فإن خلافات دبت بينهم على خلفية تقاسم حصيلة المسروقات، وقاموا بالاعتداء على المجني عليه.