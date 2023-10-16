منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي إلى المباحث الجنائية مواطنا من أرباب السوابق للاشتباه في تنفيذه لجرائم سلب بالقوة أو بانتحال صفة مباحث، وذلك بعدما عثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة وعدد 2 سكين و«كلبجة».



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني أنه خلال عمل رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي نقطة تفتيش على الطريق الفرعي المؤدي لطريق النويصيب فوجئوا بتعمد قائد سيارة «دفع رباعي» المرور على نقطة التفتيش دون توقف وبعد اللحاق به اصطدم بروف على جانب الطريق وسقوط سيارته بحفرة فتمت السيطرة عليه، حيث تبين انه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح انه من أرباب السوابق ومطلوب على ذمة قضية، وبتفتيش سيارته احترازيا عثر بحوزته على قطعة حشيش وأدوات تعاط و12 حبة مخدرة وسلاح ناري «مسدس» و4 طلقات نارية و2 سلاح أبيض «سكين» وميزان حساس و«كلبجة».