بيروت - بولين فاضل



خسر المشهد اللبناني والعربي إحدى سيداته البارزات وهي الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن 62 عاما بعد صراع شديد مع المرض الذي غافلها وسط طموحاتها الإعلامية الكبرى، فقاومته بشراسة قبل أن يهزمها.



وقالت الممثلة رندة الأسمر، مديرة مهرجان «رييع بيروت» التابع لـ«مؤسسة سمير قصير» التي أسستها جيزيل خوري إن الإعلامية المخضرمة «توفيت فجر الأحد في منزلها محاطة بولديها».



وأشارت إلى أن خوري، وهي صاحبة مسيرة إعلامية طويلة جعلتها من أبرز الصحافيات العربيات، «كانت تعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين بعدما تدهور وضعها فجأة إذ كانت تعاني من السرطان منذ نحو عامين ونصف العام، ونقلت إلى منزلها الجمعة بناء على طلبها».



وأضافت الأسمر في تصريح لوكالة فرانس برس: «كانت جيزيل تحرص على ألا يشعر أحد بأنها مريضة».



وفي استعراض لمسيرتها، انطلقت جيزيل خوري بعد دراسات في الإعلام والتاريخ على الشاشة الصغيرة عبر LBCI بعيد افتتاح هذه القناة، حيث قدمت برامج ثقافية ووثائقية وسياسية، أبرزها برنامج «حوار العمر» في أواسط التسعينيات. ثم انتقلت إلى قناة «العربية» الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات قدمت خلالها برنامجي «بالعربي» و«ستوديو بيروت».



وتابعت مسيرتها التلفزيونية على قناة «بي بي سي عربي» نهاية 2013، حيث قدمت برنامج «المشهد».



وحطت رحالها أخيرا في قناة «سكاي نيوز عربية» عام 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري «مع جيزيل».



و جيزيل خوري أرملة الصحافي اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في يونيو من العام 2005. وقد أسست خوري سنة 2006 «مؤسسة سمير قصير»، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى نشر الثقافة الديموقراطية في لبنان والعالم العربي وتشجيع الحريات.