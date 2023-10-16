القاهرة - محمد صلاح



يشهد موسم الدراما الرمضاني 2024 غياب عدد من كبار النجوم والنجمات ممن حققوا نجاحا رائعا على المستوى الفني والجماهيري الموسم الماضي، فرغم إعلان الفنان محمد رمضان عن تحضير الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة» الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، إلا انه جاء أول الغائبين عن الشاشة الصغيرة، إذ قرر القائمون على العمل المنافسة به خارج رمضان.



كما أعلنت الفنانة ليلى علوي مسبقا غيابها عن الموسم المقبل، حيث قررت منذ عامين تقليل ظهورها التلفزيوني لصالح السينما بسبب ساعات التصوير الطويلة، بجانب تفضيلها المشاركة في المسلسلات القصيرة التي تتكون من عشر حلقات وتعرض على المنصات الرقمية.



كما حسم الفنان أحمد فهمي قراره بالابتعاد عن الدراما لمدة ثلاث سنوات، بعد نجاحه الكبير في آخر عملين دراميين قدمهما، هما «سره الباتع» في رمضان الماضي، و«سفاح الجيزة» الذي انتهى عرضه منذ فترة قليلة، حيث يرغب فهمي في التركيز على مشاريعه السينمائية المقبلة، وأهمها الجزء الثاني من فيلم «مستر إكس»، فضلا عن كتابة قصة وسيناريو الجزء الثاني من فيلم «كده رضا» للنجم أحمد حلمي.



كما يغيب الفنان أحمد عز عن الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قدم ثلاثة مواسم من مسلسل «الاختيار»، وهو حاليا منشغل بتصوير فيلمي «فرقة الموت» و«أولاد رزق 3».



ولم تحسم يسرا ونيللي كريم الظهور في الموسم المقبل بسبب ما قيل عن اتفاقهما المسبق مع شركة «العدل جروب»، على عدم التعاون معا في دراما 2024، وسماح الشركة لهما بالعمل مع منتجين آخرين كونهما متعاقدتين معها.



كما تغيب الفنانة دنيا سمير غانم لعدم استقرارها على فكرة تقدمها، وذلك بعد أن ظهرت خلال رمضان الماضي في مسلسل «جت سليمة»، وتنشغل دنيا حاليا بالتحضير لإعادة تقديم عروض مسرحية «أنستونا» بالإضافة إلى التحضير لتصوير فيلم سينمائي يجمعها بالفنانة رحمة أحمد.