بيروت - عمر حبنجر ووكالات



قد تسهم المعلومات عن تأجيل إسرائيل القرار باجتياح قطاع غزة في تخفيف المخاوف من فتح جبهة جنوب لبنان ولو إلى حين، اللهم باستثناء التراشقات المتبادلة بالمدفعية والصواريخ والتي زادت حدتها بشكل غير مسبوق أمس.



وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أكد أن إسرائيل ليست لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية. وأضاف بحسب ما نقلته «رويترز»، أنه إذا مارس حزب الله اللبناني ضبط النفس فستحترم إسرائيل الوضع على امتداد الحدود «لأن هذه الحرب قاتلة، ستغير واقع المنطقة للأبد».



ورغم الدعوات للتهدئة، تصاعد التراشق المدفعي والصاروخي المتبادل بين المواقع الإسرائيلية المرئية ومواقع «حزب الله» المتحركة، إنما ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة منذ 2006، على عكس الحاصل في غزة، حيث القصف التدميري مستمر من الجو والأرض.



ويتجنب الحزب القصف من جوار البلدات الكبيرة في الجنوب، كالخيام وبنت جبيل، تحسبا لردود الفعل المعادية، الأمر الذي يفسر استهداف إسرائيل بلدات مثل الضهيرة ومروحين وعيتا الشعب وشبعا.



لكن المنطقة الحدودية في جنوب لبنان شهدت امس توترا متزايدا، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بالإجلاء الفوري لمدنيين وإغلاق منطقة بطول أربعة كيلومترات من الحدود الشمالية، فيما أعلن حزب الله عن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.



وقال الحزب في بيان انه هاجم «ثكنة حانيتا الصهيونية بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو».



وأفاد الحزب في بيان آخر بأنه هاجم خمسة مواقع اسرائيلية حدودية هي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد.



كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، اطلاق 20 صاروخا من لبنان على مستوطنتي «شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة».



وفي المقابل، قال الجيش الاسرائيلي ان جنوده تعرضوا لاطلاق نار جديد عبر الحدود مع لبنان وهم ردوا على مصدر النيران.



وأعلن الجيش عن قيام مروحيات إسرائيلية بقصف بنية تحتية عسكرية في لبنان.

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) إن مقرها في جنوب لبنان أصيب بصاروخ.

وأضافت في بيان «أصيب مقرنا في الناقورة بصاروخ. جنودنا من قوات حفظ السلام لم يكونوا في الملاجئ في ذلك الوقت. ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى».



وأسفر التصعيد منذ أسبوع عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص غالبيتهم مقاتلون وبينهم ثلاثة مدنيين ضمنهم مصور وكالة رويترز في لبنان، فيما قتل شخصان على الأقل في إسرائيل.



وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هايكو ويمن «إن الطرفين حتى الآن يبدوان ملتزمين بقواعد اللعبة»، في إشارة إلى «تفاهمات غير معلنة حول الخطوط الحمر التي يجب عدم تجاوزها تجنبا للتصعيد».



ورغم ذلك، حذر من تصعيد «دام قد يحصل في أي لحظة».



وتحدثت وسائل إعلامية إسرائيلية عن زيادة التشويش على نظام تحديد الموقع العالمي «جي بي اس» لعرقلة وصول مسيرات «حزب الله» إلى أهدافها، وأشارت الى قصف مناطق مأهولة في عيتا الشعب.



ديبلوماسيا، وبعد إعلان قصر الإليزيه استعداد الرئيس ايمانويل ماكرون للتوجه الى منطقة الصراع والقيام بدور الوسيط لخفض التصعيد، تصل وزيرة خارجيته كاترين كولونا الى بيروت، اليوم الاثنين، بهدف التمهيد لهذه الوساطة.



وعن جولة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في لبنان والمنطقة، تقول المصادر المتابعة انه جاء ليقول: نحن هنا وحسب.. وأن «حماس» أكدت لطهران وللحزب استعدادها للصمود بوجه العدوانية الإسرائيلية.



وتحدثت وسائل إعلام صينية عن موفد صيني سيزور الشرق الأوسط، قريبا، هذا الأسبوع، للدفع إلى هدنة، لكن من الواضح أن استقرار الوضع في جنوب لبنان محكوم بما ستؤول إليه العمليات العسكرية في غزة.



بدوره، الشيخ نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي لـ «حزب الله»، اعتبر، أمس، أن العدوان على غزة يمس بالأمن القومي للبنان.



وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم الذي استهدفت بلدته شبعا، لـ «صوت كل لبنان» انه مهما كانت الظروف الدولية والإقليمية فلبنان لم يكن يوما معتديا بل معتدى عليه.