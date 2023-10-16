أدلى الناخبون الپولنديون أمس بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي «الأهم» منذ سقوط الشيوعية، وشهدت منافسة حادة على ما يبدو، وتعتبر حاسمة لمستقبل علاقات هذا البلد مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المجاورة.



وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب القانون والعدالة سيتقدم لكنه قد يخسر أغلبيته نظرا للاستياء المتزايد بشأن سجله الديموقراطي، الذي كلف پولندا مليارات اليورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي، وكذلك القلق بخصوص حقوق المرأة وتكاليف المعيشة.



ومع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة وأزمة المهاجرين التي تلوح في الأفق، يراقب الاتحاد الأوروبي وواشنطن التصويت عن كثب، على الرغم من أن حزب القانون والعدالة وحزب المعارضة الرئيسي يدعمان الدور المحوري الذي تلعبه پولندا، عضو حلف شمال الأطلسي، في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لكييف.



ويبلغ عدد الناخبين في پولندا 29 مليونا من بينهم أكثر من نصف مليون مسجلين في الخارج.



وفي حالة فوز حزب القانون والعدالة قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التوتر مع بروكسل وكييف ويثير خيبة أمل لدى المهتمين بمستقبل سيادة القانون وحرية الصحافة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين.



وقال زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي خلال آخر مهرجان انتخابي للحزب «تنازلنا عن بعض الصلاحيات للاتحاد الأوروبي، لكن هذا يكفي»، مؤكدا «نحن في الاتحاد الأوروبي ونريد البقاء فيه، لكن في اتحاد أوروبي يضم دولا ذات سيادة».