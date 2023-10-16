عبر السكان الأصليون في أستراليا عن شعورهم بالغضب والمرارة أمس بعد رفض الأغلبية البيضاء في البلاد إصلاحا يقضي بالاعتراف بالشعوب الأصلية في الدستور ومنحها المزيد من الحقوق.



ودعا زعماء السكان الأصليين إلى «أسبوع صمت» حدادا على فشل الاستفتاء، بينما دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الأمة المنقسمة إلى الهدوء «ضمن روح من الوحدة».



وبعد فرز أكثر من 70% من الأصوات صباح أمس، رفض 61% من الأستراليين تعديل دستور 1901 للاعتراف بالسكان الأصليين للبلاد.



كما رفضوا إنشاء مجلس استشاري - يطلق عليه اسم «الصوت» - في البرلمان والحكومة لإصدار الآراء حول القوانين والسياسات العامة التي تؤثر على السكان الأصليين.



ويبلغ عدد السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس 984 ألف نسمة يشكلون 3.8% من سكان أستراليا.



وقالت مجموعة منظمات مدافعة عن السكان الأصليين في بيان إن ملايين الناخبين الأستراليين فوتوا فرصة تصحيح «السلب الوحشي» لشعبهم. وأضافت: «الآن هو وقت الصمت والحداد والتفكير بعمق في عواقب هذه النتيجة».



وتابع البيان أن «الحقيقة هي أننا عرضنا هذا الاعتراف وتم رفضه وبتنا نعرف الآن أين نحن في بلدنا»، قبل أن يدعو إلى «أسبوع صمت» للحداد والتأمل.



وأكدت الناخبة شيرلي لوماس وهي من السكان الأصليين أن «السكان الأصليين موجودون هنا منذ 60 ألف سنة وسيبقون هنا».



وقالت لوكالة فرانس برس بعد النتيجة إن «الناخبين صوتوا بلا لأنهم يخشون التغيير ومعظمهم لا يعرف أحدا من السكان الأصليين».



وكافح السكان الأصليون طويلا للحصول على حق التصويت - 1962 على المستوى الفيدرالي - وحق امتلاك أراضيهم التقليدية والترشح للبرلمان.



ورأى مؤيدو تعديل الدستور في الاستفتاء وسيلة لتوحيد البلاد وتضميد جروح ظلم تاريخي لحق بالسكان الأصليين أثناء استعمار البلاد.



وبدلا من ذلك، ركزت الحملة الانتخابية الضوء على الانقسامات العميقة التي لاتزال سائدة في المجتمع الأسترالي بعد مرور أكثر من قرنين على انتهاء الاستعمار البريطاني.



ووعد ألبانيز بأن تواصل حكومته العمل لضمان الاعتراف بالسكان الأصليين وإن كانت الخيارات المتاحة غير واضحة.