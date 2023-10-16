اتهم مسؤول إسرائيلي كبير إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية بنشر أسلحة في سورية أو عبرها في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة، وذلك تعقيبا على الضربة الجوية الاسرائيلية على مطار حلب مساء السبت بعد ساعات من اعادة افتتاحه.



وردا على منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يطرح مثل هذا السيناريو، قال جوشوا زاركا رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية «إنهم يفعلون ذلك».



وكان مصدر عسكري سوري قال إن إسرائيل شنت ضربة جوية على مطار حلب في سورية في وقت متأخر السبت، الأمر الذي أدى إلى خروج المطار من الخدمة للمرة الثانية خلال يومين.



وأضاف «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه من الخدمة».



جاء ذلك بعد ساعات من عودة المطار الى الخدمة اثر توقفه بسبب ضربات جوية اسرائيلية مماثلة استهدفته ومطار دمشق الدولي الذي لايزال خارج الخدمة منذ الخميس الماضي.



وعادت وزارة النقل واعلنت تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي (قدوم ومغادرة) إلى مطار اللاذقية الدولي. وتقول مصادر إن الهدف من توجيه ضربات للمطارات هو تعطيل خطوط الإمداد الإيرانية إلى سورية، حيث يتزايد نفوذ طهران منذ بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب التي اندلعت في 2011.