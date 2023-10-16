يحيى حميدان



تغلب فريق الكويت على الجهراء 2-1 في مباراة تجريبية أقيمت أمس الأول على ستاد الكويت في منطقة كيفان، وذلك في ظل فترة التوقف الحالية للمباريات الدولية. وقد سجل هدفي «الأبيض» كل من التونسي طه ياسين الخنيسي وفواز المبيلش. وحملت المباراة مكاسب كبيرة للكويت بعدما تم إشراك اللاعبين طلال جازع والمغربي مهدي برحمة بعد غيابهما عن المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة. ويواصل «الأبيض»، الذي ينتظر عودة لاعبيه الدوليين من فترة التوقف الدولي الحالية، استعداداته للقاء خيطان الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة من دوري «زين» الممتاز، قبل السفر إلى جدة بالسعودية لمواجهة أهلي حلب السوري في 24 الجاري ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.