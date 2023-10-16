مبارك الخالدي



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير اليوم تحضيرا لمواجهة منتخب سورية وديا غدا ضمن معسكر الأزرق المقام حاليا في دبي استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



وكان منتخبنا قد خسر مباراته الأولى في معسكره أمام منتخب الإمارات بهدف دون رد، حيث كشفت التجربة الإماراتية عددا من السلبيات الفنية والتي يسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو الى تلافيها والخروج بنتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين ومن ثم طمأنة جماهير المنتخب قبيل انطلاق التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



ومن المتوقع ان يجري الجهاز الفني تدويرا على مستوى الخط الخلفي لاستعادة توازن الأداء الدفاعي، خصوصا أن خط الهجوم السوري يضم عناصر مميزة أبرزهم اللاعب الهداف عمر السومة وهو أحد أفضل المهاجمين على المستوى القاري.



وتعتبر التجربة أمام المنتخب السوري إضافة كبيرة للأزرق متى ما استفاد منها بالشكل المطلوب، فهو يتمتع بالقوة البدنية والسرعة.



جدير بالذكر ان الأزرق يستعد لخوض منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكذلك كاس آسيا 2027 في السعودية. وتضم مجموعة الأزرق منتخبات قطر والهند والفائز من مجموع مباراتي أفغانستان ومنغوليا، وسيستهل منتخبنا مشواره في التصفيات 16 نوفمبر المقبل باستضافة منتخب الهند ثم يغادر بعدها لمواجهة الفائز من أفغانستان ومنغوليا 21 منه.