يلتقي اليوم في السابعة مساء بتوقيت الكويت منتخبا مصر والجزائر في آخر تجاربهما الودية استعدادا لمنافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وتقام المباراة على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات.



وقد التقى المنتخبان في 21 مباراة سابقة فاز الفراعنة في 7 مواجهات، بينما خسر 6 مواجهات من محاربي الصحراء، وحسم التعادل 8 لقاءات. وسجل لاعبو مصر 25 هدفا في شباك الجزائر، بينما استقبلت شباك الفراعنة 24 هدفا. في ذات السياق، أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجهاز الفني للمنتخب يعمل في الوقت الحالي على تجربة أكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية.



يدير اللقاء طاقم تحكيم إماراتى بقيادة يحيى الملا، ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف وحسن المهري كمساعدين، وأحمد عيسى درويش كحكم رابع، ويقود غرفة الفيديو كل من محمد عبيد خادم وجاسم عبدالله.