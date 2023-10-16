

مبارك الخالدي



أوضح رئيس الجهاز الطبي بالنادي العربي د.أنور محمد علي طبيعة الإصابات التي يعاني منها لاعبو فريق كرة القدم الأول، موضحا أن قائد الفريق الحارس سليمان عبدالغفور يعاني من شد قوي بعضلة الساق ويخضع لبرنامج تأهيلي وسيتم تقييم حالته خلال هذا الأسبوع للوقوف على جاهزيته للدخول في التدريبات. وأضاف أن اللاعب علي خلف سيدخل التدريبات هذا الأسبوع بعد تعرضه لكسر في الإصبع أبعده عن اللقاء الأخير، كما تعافى حمد القلاف من إصابته وسيكون جاهزا للمباراة القادمة. ونوه إلى إصابة عبدالرحمن الشرهان بالتهاب في أوتار الحوض وحاجته لبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات، كما أن عودة خالد المرشد مرهونة بتوصيات الجراح الذي أجرى له العملية الجراحية.



أما عن إصابة حسين أشكناني، فسيتم تقييم حالته بعد انتهائه من برنامجه التأهيلي في مركز «اسبيتار» بقطر، فيما يحتاج سيف الحشان لبرنامج تأهيلي مدته أسبوعان، حيث يعاني من تمزق بعضلة الفخذ. وختم د.أنور تصريحه بأن ايوالا أصيب في ودية الشباب بشد في عضلات الفخذ، وسيجري الفحوصات اللازمة للوقوف على مدى جاهزيته. ويلتقي العربي اليوم وديا مع الصليبخات في ٦.١٥ مساء.